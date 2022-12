Haagse bakker zou illegale medewerker nachtenlang laten werken voor laag salaris

Hulpdien­sten massaal uitgerukt voor wak op meer in Rijswijk, niemand in water aangetrof­fen

De hulpdiensten zijn zondagochtend massaal opgeroepen voor een wak op het meer in het Wilhelminapark in Rijswijk. Volgens de melder zou er zich mogelijk een persoon in het water bevinden, maar bij een zoekactie werd er niemand gevonden.

