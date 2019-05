Haagse bakkerij tijdelijk overgenomen door familie Roelvink

Bakkersvrouw Daniëlle was nog nooit alleen met haar man weg geweest, omdat hij de hele week met de winkel bezig is. Toen de bakkersvrouw de aankondiging van het programma voorbij zag komen, greep ze de kans om samen met haar man Victor even weg te kunnen. ,,Het was een gek idee om de winkel achter te laten, maar nog raarder dat we op tv zouden komen”, vertelt Daniëlle. De Roelvinkjes namen het roer over in zowel de bakkerswinkel als de bakkerij zelf. ,,Dries en zijn vrouw Honoria gingen in de winkel werken en Donny en Dave hielpen in de bakkerij. Maar ze moesten ook voor onze vijf zonen zorgen.”