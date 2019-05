Haagse bakkerij twee dagen lang overgenomen door familie Roelvink

Bakkersvrouw Daniëlle was nog nooit alleen met haar man weg geweest, omdat hij de hele week met de winkel bezig is. Dus toen dit programma langskwam pakten ze hun kans. ,,Het was een gek idee om je winkel achter te laten, maar nog raarder dat we op tv zouden komen”, vertelt Daniëlle. De Roelvinkjes namen het roer over in zowel de winkel als de bakkerij. ,,Dries en zijn vrouw Honoria gingen in de winkel werken en Donny en Dave hielpen in de bakkerij. Maar ze moesten ook voor onze vijf zonen zorgen.”

Ernstig ziek

De bakkersvrouw vertelt dat ze een moeilijke periode achter de rug hebben en dat deze ervaring echt een oppepper was. ,,Mijn man is vorig jaar augustus geopereerd aan zijn slokdarm. Hij had kanker en was dus heel erg ziek. Dat verandert echt heel je leven.” Maar het leek een geweldig idee om met dit programma mee te doen. ,,Het is toch ook wel iets om later op terug te kijken. Het was echt supergaaf en we zijn heel benieuwd naar de uitzending.” Familie Driessen hebben zelf namelijk nog geen beelden gezien. ,,We zitten vanavond met z'n allen op de bank, met een portie bitterballen op schoot.”