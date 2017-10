Haagse band organiseert benefiet voor dak weeshuis Sint Maarten

Al een dag voordat Irma bij Sint Maarten aan land kwam, mailde Orange Grove-gitarist Jacob Streefkerk naar drie grote poppodia met de vraag of hij er een benefiet kon organiseren voor het eiland waar hij is opgegroeid. ,,Ik wist dat Irma een verwoestende orkaan zou zijn. Ze was sterker dan Luis, een categorie 5-orkaan die ik in 1995 zelf heb meegemaakt. En daar wilde je echt niet bij zijn. Dus ik wilde al een locatie hebben, zodat we het benefiet gelijk konden opzetten.”



De Rotterdamse club Annabel reageerde als eerste en bood de zaal gratis aan. Daar zullen deze donderdagavond vanaf 20.00 tot 01.00 uur zeventien bands, dj’s en zangers optreden, waaronder Brainpower, Shirma Rouse (bekend van Voice of Holland) en Orange Grove zelf. De kaartjes kosten € 18,50. Volgens Jacob is dat ‘geen geld’ voor de hoeveelheid artiesten die je te zien krijgt. ,,Brainpower trad afgelopen week nog voor €22,50 op in het Paard.”