Haagse band Son Mieux maakt kans op Gouden Notekraker, kan Di-rect opvolgen

De Haagse band Son Mieux is dit jaar genomineerd voor de Gouden Notekraker. De uitreiking van de jaarlijkse prijs voor de invloedrijkste podiumprestaties vindt op 19 september plaats in de Melkweg in Amsterdam.