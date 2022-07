Haagse band Son Mieux verrast kinderen op basisschool met optreden: ‘Leukste dag ooit’

De juf van de klas heeft haar ziel en zaligheid gestoken in een mail aan Son Mieux met de vraag of de band een bezoek wilde brengen aan haar klas en een optreden wilde geven. ,,Juf Yvonne heeft ons een fantastische mail geschreven, omdat haar groep acht groot fan is van ons”, is te horen in de video die de band plaatste op hun Instagram. ‘Duizend liefde voor juf Yvonne en haar epic groep 8 kids!', schrijft de band in het onderschrift van de video.