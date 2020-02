Haagse band The Dame verovert Engeland: ‘Muziek waar vooral mannen van zekere leeftijd naar luisteren’

Is Den Haag nu al te klein voor een band die in thuisstad Den Haag nog amper heeft opgetreden? ,,Je zou het bijna denken, maar het komt door een toevallige samenloop van omstandigheden dat we vijf keer in Engeland staan”, zegt Marian van Charante. ,,Het circuit waarin wij optreden is een wereldje waar iedereen elkaar kent en dat kan bogen op een heel trouw publiek. We delen onze muziek via onze website en sociale media als Facebook, Instagram, Twitter en YouTube. Daardoor krijgen we vaak verzoeken en aanvragen uit het buitenland en zijn we al geïnterviewd en besproken door bladen uit Groot-Brittannië, Duitsland, Scandinavië tot aan Australië toe. Het is een beetje niche, de scene waarin we verkeren. Ik kende het niet en was daarom zelf nog wel het meest verbaasd dat we over heel de wereld albums verkopen en zijn te beluisteren op radiostations.”