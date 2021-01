Haagse banenmachine definitief failliet, bemiddelingspoging gemeente mislukt

Problemen

Door dit naderend faillissement is het opleidingsbedrijf Traubstuc, dat een deel van de bestaande kandidaten begeleidde, ook in de problemen gekomen. Het bedrijf is namelijk in het pand van de Energie Academie gevestigd en maakt zich grote zorgen over haar huisvesting. De gemeente probeert nieuwe afspraken te maken met het bedrijf, bijvoorbeeld over werkfittrajecten en werkontwikkeltrajecten. Fonds 1818 is bereid garant te staan voor een half jaar huur.