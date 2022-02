Haagse basisschool krijgt leskist over doorbreken van armoede

In de kist ‘Kansrijk – doorbreek de cirkel van armoede’ zitten verschillende boeken en opdrachten over kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden. De leerlingen leven zich in in die personages en leren tijdens acht lessen over verschillende vormen van armoede. Daarnaast bezoeken ze de voedselbank of een tweedehands- of weggeefwinkel.