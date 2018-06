Haagse basisschool wint 2500 euro met inspiratieprijs

Bastiaan Baeten, techniekcoördinator bij ‘t Palet, is verheugd met de prijs. “We zijn kinderlijk blij, maar vinden ook wel dat we hem hebben verdiend. We merken dat we op de goede weg zitten door de muren in de school echt weg te denken en de verbinding te zoeken. Tussen vakdocenten én leerlingen. Daarbij zien we prachtige dingen ontstaan. Leerlingen die helemaal opbloeien en écht aan de slag gaan met iets wat ze graag willen. De olievlek breidt zich steeds verder uit.”