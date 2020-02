Haagse begraafplaats St. Barbara opent in 2021 nieuw crematorium

Perfectio­nist Hoefnagel na dit seizoen naar VUC: ‘Alles moet kloppen’

8:06 Jeroen Hoefnagel (42) volgt de sporen van zijn vader. Net als hij is hij actief als voetbaltrainer en werkzaam in het onderwijs. De 24 jaar dat hij nu als trainer werkzaam is, bracht de huidige trainer van Oliveo langs acht clubs. Volgend seizoen begint de tacticus bij VUC aan een nieuw hoofdstuk.