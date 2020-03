Haagse belastingadviseur (51) verdacht van faillissementsfraude: geld niet meer terug te halen

Man (39) die brand bekende om in Nederland te blijven, krijgt vier jaar cel voor vlammen in kelderbox

14:59 De Poolse man Marcin B. (39) moet vier jaar de cel in voor brandstichting in een kelderbox aan de Scheepmakersstraat in Den Haag. Hij bekende eerder de brand, maar deed dat naar eigen zeggen alleen maar om langer in Nederland te blijven. In werkelijkheid had hij niets te maken met de brand, zei hij tegen de rechter.