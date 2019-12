Haagse bende ‘perste gokverslaafden uit als sinaasappels’, ook Patrick Kluivert was slachtoffer

Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen tot dertig maanden geëist tegen leden van een grootschalige criminele bende die illegaal online gokken aanbood. Volgens het OM werden gokverslaafden ‘uitgeknepen als sinaasappels.’ Ook Patrick Kluivert was slachtoffer van de bende. De oud-voetballer werd gedwongen tot betalingen. Er werd gedreigd anders zijn gokschulden bij Shownieuws of via roddeljournalist Evert Santegoeds bekend te maken.

Er kon bij de criminele organisatie, die in 2015 al werd opgerold, worden gegokt via internetsites, sms en door voetballijsten die met name in Den Haag rondgingen. Deze lijsten werden voornamelijk in horecagelegenheden in de stad verspreid. Spelers kregen via de illegale internetsites virtueel speeltegoed. Er hoefde pas achteraf betaald te worden en dat kon ook in cash.

Volgens het OM was het daardoor voor deelnemers een manier om anoniem te gokken, zonder dat het zichtbaar was voor familieleden. Bij de gebruikelijke manier van online gokken moet een speler zich registreren en wordt en via een bankrekening geld gestort. Dat spelers pas achteraf hoefden te betalen, werkte volgens de aanklager gokverslaving in de hand. ‘Mensen hadden gewoon niet door dat ze geld inzetten.’

Kansspelbelasting

De bende trok honderden illegale gokkers online aan. In afgeluisterde telefoongesprekken kwam het OM erachter dat de verdachten zich voornamelijk verrijkten door verslaafde spelers. Over deze verslaafden zeiden ze: ‘ja, zo moeten we ze hebben, dat zijn de mooiste.’ Uit onderzoek is gebleken dat de winst van de bende ‘gigantisch’ is geweest. ‘Dit gaat een pooltje over de Tour de France of een WK voetbal in een vriendenclubje ver te boven.’ De kansspelbelasting zou miljoenen euro’s zijn misgelopen door de illegale praktijken.

Om de inkomsten uit de gokpraktijken te verhullen zouden de verdachten valse documenten hebben opgemaakt, zoals valse arbeidsovereenkomsten, werkgeversverklaringen, brieven en salarisspecificaties en facturen.

Patrick Kluivert

De hoofdverdachte in deze zaak is de 45-jarige Danny van ’t H. uit Den Haag. Tegen de man, die inmiddels op Cyprus woont, is dertig maanden cel geëist. De ‘incassopraktijken’ van de Hagenaar zouden intimiderend zijn geweest. Eén van zijn slachtoffers was Patrick Kluivert. De voormalig topspits van Ajax, Barcelona en Oranje werd gedwongen tot betalingen onder dreiging van lekken naar de roddelpers.

Uit een reconstructie van de Volkskrant uit 2017 plaatste de voetballer tussen 2011 en 2012 voor meer dan 2,4 miljoen euro aan illegale weddenschappen op voetbalwedstrijden. Het leverde hem een schuld van meer dan een miljoen op.