Haagse Bert maakt portret van Lee Towers: ‘Ik heb geen seconde geaarzeld, het is een hele eer’

Het is vanavond in het televisieprogramma Sterren op het Doek deels een Haags onderonsje. Want dat mag je toch wel zeggen als een Haagse kunstschilder aan de slag gaat met een bekende Nederlander die alweer vele jaren in Den Haag woont.

In wat alweer (om 20.25 uur, NPO 2) de laatste aflevering van dit seizoen wordt, is het model van dienst Leen Huijzer, alias Lee Towers. De bewoner van een fraai penthouse aan de boulevard van Scheveningen laat zich vereeuwigen door drie kunstenaars, zoals het format van het programma van Omroep MAX voorschrijft. En een van die drie is de Haagse kunstenaar Bert de Vries.

De opnamen zijn al achter de rug, maar uiteraard mag De Vries nog niet verklappen of hij op basis van zijn portret van Huijzer tot winnaar van deze slotaflevering is uitgeroepen. Maar los daarvan kijkt de 69-jarige Hagenaar met veel plezier op het programma terug.

Cadeautje

,,Toen ik werd gevraagd heb ik geen seconde geaarzeld. Vond het een hele eer. En een mooie manier natuurlijk om mijn werk aan een groot publiek te laten zien, ook dat.’’

Lee Towers is uiteraard ook de jongste niet meer. Is een zeg maar meer gegroefd gelaat een cadeautje voor een portretschilder? Of maakt het dat alleen maar extra zwaar? ,,Eigenlijk is het allebei een beetje waar’’, stelt De Vries. ,,Een kind met een nog gladde huid schildert enerzijds wat makkelijker. Maar in een ouder gezicht met meer groeven zit ook meer tekening. Dat maakt het sneller herkenbaar.’’

Quote Van tevoren is het toch altijd even afwachten met iemand met zo’n grote naam Bert de Vries

Het maakt uiteraard verschil of je in de beslotenheid van je eigen atelier iemand portretteert of in de hectiek van een televisiestudio, legt hij uit. ,,Als ik meer tijd zou hebben gehad, dan had ik hier en daar nog wel wat verbeterd aan mijn doek waarschijnlijk, maar dat is geen excuus - je werkt uiteindelijk met twee collega’s onder identieke omstandigheden. Zij het dat mijn werkwijze zich eigenlijk niet zo voor snel werk leent. Ik werk op basis van olieverf die ik in dunne lagen opbreng. Dat moet telkens eerst drogen voordat ik op die plek op het doek weer verder kan schilderen.’’

Het hielp wel dat Lee Towers zich als een gedroomd model gedroeg. Bert de Vries: ,,Leen vond het heel leuk. Beschouwde het als een eer zelfs. Van tevoren is het toch altijd even afwachten met iemand met zo’n grote naam, maar zoals ik hem heb leren kennen is hij een lieve, toegankelijke man die terecht heel trots is op wat hij heeft bereikt.”