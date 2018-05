Haagse bestuurster rijdt in gestolen auto op A4

Agenten van meerdere teams namen op strategische plaatsen langs de A4 positie in toen het gestolen voertuig uit Den Haag met behulp van automatische nummerplaatherkenning werd opgemerkt. Agenten van het team Kaag en Braassem wisten de bestuurster uiteindelijk in Den Haag aan te houden.

De politie heeft de auto in beslag genomen. De 30-jarige vrouw is aangehouden en zal op een later tijdstip worden verhoord. Ze heeft een bekeuring gekregen, omdat het kind achterin geen gordel om had.