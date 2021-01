Haagse bier Eiber krijgt brouwerij op zesde verdieping: ‘Een logistieke uitdaging, maar we krijgen er een hoop voor terug’

Dit doen de stamgasten van café Momfer de Mol nu thuis

17 januari Door de gesloten cafés zijn veel mensen hun huiskamer kwijt. In het stamcafé draait het niet alleen om de borrel, maar ook om afleiding en samen het leven doornemen. Vier stamgasten van café Momfer de Mol vertellen over wat dit met ze doet. Allemaal kwamen ze in de laatste dagen in november nog langs. ,,De gezelligheid mis ik enorm.”