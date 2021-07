Haagse Bij1-afdeling krijgt nog geen groen licht voor verkiezingen

BIJ1 mikt op gemeente­raads­ver­kie­zin­gen in Arnhem en Nijmegen, ook Volt ‘op koers voor deelname’

26 juli ARNHEM/NIJMEGEN - De links-activistische partij BIJ1 doet komend jaar mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem en Nijmegen. Dat heeft het bestuur van de partij van Sylvana Simons bekend gemaakt. Ook voor Volt, een andere nieuwkomer in de landelijke politiek, staan in Arnhem en Nijmegen ‘alle seinen op groen’.