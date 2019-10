Haagse binnenstad afgezet met vrachtwagens en verkeer loopt compleet vast wegens boerenprotest

De afsluitingen zijn om ervoor te zorgen dat de boeren op hun tractoren er niet door kunnen. De demonstranten wilden in eerste instantie met honderden tractoren de Haagse binnenstad inrijden, maar na spoedoverleg met de gemeente werd besloten dat er 75 trekkers op de verharde wegen bij het Malieveld geparkeerd mogen worden.



Op een foto van ANWB is te zien dat het verkeer in Den Haag ook compleet vastloopt. Wie vanochtend in de Haagse binnenstad wil komen, ervaart complete chaos.



Niet alleen in de Haagse binnenstad, waar auto's werden omgeleid en aan het einde van de Utrechtsebaan door de faciliteiten rondom het parkeren rond het Malieveld, maar ook daarbuiten. Zo reed vanmorgen vroeg al een colonne van tientallen tractors over de A12, A28 en A2 richting Den Haag. Dit had tientallen kilometers file tot gevolg.