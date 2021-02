Haagse bloem gaat de wereld over: ‘De foto wordt zo’n 78 miljoen keer per dag opgeroepen’

De kippen in de Binckhorst hebben steeds minder plek: ‘Elke hoek heeft zijn eigen kippen­groep’

24 februari Wat de ooievaar voor Den Haag is, zijn de kippen voor de Binckhorst. De rondscharrelende kippen en hanen zijn geliefd in de buurt. De groep bestaat inmiddels uit een stuk of zestig dieren en groeit door. Maar de wijk wordt voller en voller gebouwd. ,,Loslopend en buiten op een industrieterrein is natuurlijk geen geschikte situatie voor kippen.”