Haagse Bos op de schop voor meer variatie

VIDEODe beuk gaat in het Haagse Bos. Enkele bomen moeten wijken voor soortgenoten en ook de zieke es wordt aangepakt. De ingreep zal voor meer variatie in het bos zorgen.

Vogels fladderen nog fluitend door de bomen en beneden legen honden hun blaas tegen de stronken. In de warme zonnestralen ziet het bos er fleurig en gezond uit. Ondertussen worden de zagen geslepen, want het Haagse Bos moet flink wat onderhoud ondergaan. De komende weken zullen er onder luid gekraak een hoop bomen naar beneden storten.

Gisteren is Staatsbosbeheer namelijk begonnen met een dunning. Dit betekent dat er bomen worden weggehaald zodat de andere beter kunnen uitgroeien. Dat klinkt hard, maar is in het belang van het bos. Sommige bomen staan nu in de verdrukking. Om het bos toekomstbestendig te houden, moet deze dunning plaatsvinden. Dit betekent dat sommige gebieden in het bos de komende weken niet bereikbaar zullen zijn.

Variatie

De dunning wordt gecombineerd met de aanpak van de essentaksterfte. De es is een waardevolle inheemse boomsoort die sinds een aantal jaren massaal ziek is. De ziekte is feitelijk niet te genezen en verspreidt zich steeds sneller. Een paar essen die ver van wandelpaden staan mogen blijven, zodat de soort niet helemaal uit het bosbeeld verdwijnt. Het Haagse Bos is in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd geraakt en werd daarn voornamelijk beplant met eiken en beuken. Qua leeftijd en soort is het bos niet erg gevarieerd.

Boswachter Jenny van Leeuwen: ,,Het Haagse Bos is nu nog vrij monotoon. Er worden op lege plekken allerlei soorten bomen en struikvormers geplant: linde, beuk, eik, meidoorn, lijsterbes, hazelaar. Zo komt ook de naaldboom terug."

Tijdens de dunning wordt met uiterste zorgvuldigheid gekeken naar alle bosbewonertjes. Boswachter Casper Zuyderduyn inventariseert alle nestjes. Dat is niet alleen veel werk, maar het is ook van groot belang. Zuyderduyn: ..In veel holle bomen zitten bijvoorbeeld uilen en spechten verstopt. We moeten hier erg voorzichtig mee omgaan en zorgen dat alles veilig is voordat we een boom weghalen."

Van Leeuwen is tevreden met de werkzaamheden, ook al is het nu best even heftig: ,,Hoe diverser het bos, hoe diverser de flora en fauna. Variatie is heel belangrijk voor de vitaliteit van het bos. En het wordt er uiteindelijk nog mooier van."