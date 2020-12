Haagse bouwvakkers verpauperde flat leggen werk neer na bedreigingen, scheldpartijen en sabotage

,,We zijn best wel wat gewend. Maar wat we hier in Alphen meemaken, dat is ongekend”, zegt een voorman van het Haagse bouwbedrijf Heko. ,,Dat we met de dood zijn bedreigd is overdreven, maar we hebben wel van alles naar het hoofd geslingerd gekregen. Scheldwoorden en bedreigingen. Het zijn juist de Hollanders die zich daar zo misdragen.”