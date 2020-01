Haagse brandweercommandant over bizarre jaarwisseling: ‘Spullen lagen klaar om ons te bekogelen’

Op nieuwjaarsdag was de rust nog maar net weergekeerd na het blussen van een zeer grote brand op een industrieterrein bij Zoetermeer, of er kwam weer een zorgwekkende melding binnen bij 112. Auto’s in de wijk Wateringse Veld stonden in brand, recht onder een groot appartementencomplex. ,,Tactisch is dat een nog ingewikkelder brand dan zo’n grote op een industrieterrein”, legt Lieben uit, ,,want je moet gelijktijdig de mensen uit de woningen halen én de brand blussen.”