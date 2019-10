‘Haagse broers moeten de cel in voor financiële steun IS, witwassen van drugsgeld en wapenbezit’

Voor steun aan terrurorganisatie IS eiste justitie vandaag tegen Hagenaar Youssef R. (41) achttien maanden cel, waarvan ze voorwaardelijk. Broer Brahim R. (44)uit Den Haag zou voor het sturen van geld naar een jongere derde broer in het IS-kalefaat en het bezit van een jachtgeweer en pepperspray acht maanden cel moeten opknappen, waarvan de helft voorwaardelijk.

Broer Youssef R. hoorde de celstraf ook eisen voor het bezit van ruim 213.000 euro crimineel geld. Via een IS-bankier in Turkije stuurde hij in 2014 471 euro naar zijn broertje, die een jaar eerder richting Syrië was vertrokken. De eerder voor een drugsdelict veroordeelde Youssef hoorde de straf ook eisen voor het bezit van ruim 213.000 euro, waarvan hij de herkomst niet kan verklaren.

Volgens de aanklager heeft hij het vermogen met drugshandel verdiend. Op zijn verblijfsadres bij zijn ouders thuis is een aankoopbon van wietkweekattributen aangetroffen en aantekeningen, die met xtc-handel te maken zouden hebben. Eerder is bij Youssef een sleutel gevonden van een pand, waarin drugs lag en hij is tot 40 dagen cel veroordeeld voor een opiumdelict, aldus de officier van justitie.

Quote Ik stuurde geld alleen, omdat hij mijn broertje is Youssef R., Verdachte

De familie deed in 2013 aangifte dat een jongere broer naar Syrië zou zijn vertrokken. Uit later emailverkeer tussen Youssef en het uitgereisde familielid blijkt dat die meldde in IS-gebied te zitten. Daar vandaan zou hij filmpjes met door IS-leden gepleegde gruweldaden hebben verstuurd en foto’s van wapens. ,,Die kan je beter niet versturen,’’ mailde Youssefnog terug.

Volgens de Hagenaar in de rechtszaal was hij toch niet op de hoogte van het verblijf van het familielid in IS-gebied. Noch van zijn aansluiting bij de verboden terreurorganisatie. ,,Vragen hield hij af en hij wou geld voor levensonderhoud. Dat hij daar ging om te vechten met IS, wist ik niet. Hij ging de Syriërs helpen tegen Assad. Dat kon ook zijn dat hij spandoeken maakte. Ik stuurde geld alleen, omdat hij mijn broertje is,’’ aldus de verdachte in de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam.

Leningen

De broer zou nu in een Koerdische gevangenis in Noord-Syrie verblijven. Het op bankrekeningen van Youssef R. in Nederland en geboorteland Marokko aangetroffen vermogen zou hij hebben verdiend met zijn twaalf jaar werken in de bouw en hebben terugontvangen van leningen. Bij zijn aanhouding vorig jaar had de Hagenaar, die 40 dagen in voorarrest zat, ruim 6.000 euro los in de zak. ,,Dat was gewoon mijn geld,’’ zei de verdachte. Justitie kondigt aan het vermeende criminele vermogen via de rechter te zullen invorderen. Uitspraak over twee weken.