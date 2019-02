Haagse broers van Notenkoning in spelshow met Gordon: ‘Gezellag, ja toch?!’

Op 16 januari was het zover. De Haagse broers namen plaats op de bank tegenover Gordon om het spelletje, waarbij antwoord moet worden gegeven op ‘bizarre vragen', zo goed mogelijk te spelen. ,,We hebben er wel naartoe gewerkt, hoor. Je kan bijvoorbeeld niet zomaar je eigen kleding aan. En als je daar bent moet je eerst langs de visagie voor een make-uppie.” Ook niet onbelangrijk: ,,Ik wilde niet te rood op televisie, door mijn zonnebankbezoeken.” Dan met een knipoog: ,,Waar het trouwens wel weer tijd voor is.”



Maar goed. Het spel is gespeeld. Over de uitkomst daarvan mag Chess nog niets zeggen.



Het televisieprogramma is de broers - of ze nou winnen of niet - erg goed bevallen. ,,Het was echt leuk en we staan er zeker voor open om vaker iets te doen. Maar dan wel samen. Wij zijn een gouden duo.” De broers staan inmiddels in het systeem. ,,Er is ons gezegd dat als er weer wat leuks is, ze ons dat laten weten.”