Haagse broers vrijgesproken van afpersing vrouw

VIDEO Heel Holland Bakt in het klein: Robèrt van Beckhoven jureert taartenwed­strijd

18:02 Het was voor de dames in winkelcentrum Leidsenhage vanmiddag eventjes alsof ze deelnemers in televisiehit Heel Holland Bakt waren. Meester Patissier Robèrt van Beckhoven kwam langs in Leidschendam om hun taarten te proeven. Hij was vol lof. ,,Echt fantastisch hè. Het ziet er heel mooi uit”, riep hij uit.