Haagse brouwerij Kompaan wint gouden medailles

Eeuwig Den Haag Eerste hoofdonder­wij­zer van Haagse armen­school deed alles om leerlingen succesvol te maken

19:59 Den Haag had in 1844 twee primeurs tegelijk. Zo was daar de stichting van de allereerste christelijke en tevens armenschool en in de binnenstad ontfermde meester Schaberg zich over kinderen die zonder hem kansloos waren geweest. 175 jaar later wordt hij geëerd.