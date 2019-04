Haagse Buidel, zo gaat stuk tussen Haagse stations heten

De Haagse Buidel won met grote meerderheid. De bedenker Soes Lalai is vanmorgen gehuldigd in het gebied waar volgens hem ‘het geld wordt verdiend in de stad’. De naam was de eerste die bij de geboren en getogen Hagenaar opkwam.



Krijgt de nachtreceptionist nu ook een plekje om te wonen in het gebied als prijs? Het duo Balster/Bral, initiatiefnemers van de prijsvraag, lachen. ‘Nu blijkt dat Hagenaar Soes tegenwoordig in Schiedam woont, zou het wel moeten eigenlijk. Maar hij is verhuisd voor de liefde, dan mag het.” Lalai: ,,Ik heb mijn huis wel groen-geel geverfd, want Den Haag is mijn stad.”