Haagse burgemeester beroofd: 'Ik stond op het verkeerde moment op de verkeerde plek'

Prinses Beatrix opent beeld­hou­wers­ex­po

18:59 De Nederlandse Kring van Beeldhouwers bestaat precies honderd jaar. In 1918 opgericht als een soort vakbond voor beeldhouwers, presenteert de kring nog altijd werk van leden uit het hele land. Prinses Beatrix (foto), zelf een enthousiast en bepaald niet onverdienstelijk beeldhouwster, opent dinsdag 8 mei de jubileumtentoonstelling Beeldreflecties, De Nederlandse Kring van Beeldhouwers 100 jaar later in Pulchri Studio in Den Haag.