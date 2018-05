Krikke door het stof na brute steekpartij: communicatie was niet goed

In de politiek klonk felle kritiek op het statement van de burgemeester snel na het incident: ,,De verdachte is bij de politie bekend vanwege verward gedrag'', schreef de burgemeester toen. ,,Op dit moment zijn er geen signalen dat er meer speelt dan dit.’’



Maar ooggetuigen hadden toen al gehoord dat de Syriër 'Allahu Akbar' had geroepen en even later wist de burgemeester dat er wel degelijk ook andere signalen waren: begin maart had de politie een melding gekregen dat verdachte Malek F. van plan zou zijn een terreurdaad te plegen. Na onderzoek en bespreking door de AIVD, de gemeente en de politie bleek er geen aanleiding om de Syriër aan te houden. Opvallend: Krikke, de top van de politie en OM hoorde vanwege 'een menselijke fout' pas op 7 mei van deze tip, twee dagen na de aanval. Dit tot verbijstering van raadsfracties.



Een meerderheid van de politiek eist betere interne en externe communicatie en betere afstemming tussen de diensten: ,,De burgemeester heeft voor onrust in de stad gezorgd door de communicatie'', zei fractieleider Richard de Mos van Groep de Mos. CU/SGP-raadslid Pieter Grinwis: ,,'Gaat u maar rustig slapen', was de toon. Waarom altijd zulke de-escalerende mededelingen? Dat schaadt het vertrouwen bij burgers in de politiek.'' CDA-raadslid Daniëlle Koster: ,,Ooggetuigen hoorden hem Allahu Akbar schreeuwen, dan moet je niks uitsluiten.''



