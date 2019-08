Haagse burgemeester feliciteert Rotterdam met songfestival: ‘Kans om hele regio op de kaart te zetten’

Volgens Krikke is het ‘een kans om hele regio op de kaart te zetten.’ Raadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos, weet ook dat de Hofstad hierbij gebaat is. ‘Goed ook voor Den Haag en onze hotels, winkels & restaurants’, schrijft hij enthousiast op Twitter. ‘Maar vooral goed nieuws voor de havenstad.’



Dat Den Haag hierbij gebaat is, is duidelijk. De hotels worden nu al overspoeld met boekingen voor het weekend van 12 tot 14 mei 2020. Een deel van de mensen die naar het songfestival afreizen zal namelijk in de hofstad verblijven, eten en slapen. De Rotterdamse raad stelde in juli al dat als Den Haag meelift, het ook moet meebetalen. In de eerste instantie was Den Haag niet van plan de portemonnee te trekken als Rotterdam het songfestival zou gaan organiseren. Later kwam het stadsbestuur daar een beetje op terug en bevestigde de deur niet volledig te sluiten. ,,Wij gaan bezien hoe Den Haag kan meeprofiteren van dit wereldwijde evenement en wat dat dan betekent voor eventuele kosten”, aldus het Haagse stadsbestuur.