Haagse burgemeester greep niet in bij vuurstapels uit angst voor escalatie

De sfeer was rond de jaarwisseling soms ronduit grimmig. Gemeenteambtenaren werden bedreigd en ook de bouwers in Scheveningen en Duindorp bedreigden elkaar onderling. Zo blijkt uit een verslag van de driehoek (burgemeester, politiechef en hoofdofficier van justitie). Angst voor een aanvaring met dronken bouwers speelde een grote rol bij het door de vingers zien van het overtreden van de regels bij de opbouw van de stapels. De driehoek schrijft in een verslag dat in de nacht van 30 op 31 december bouwers van Zuid (Duindorp, red.) met vijf vrachtwagens vol met pallets onder luid getoeter richting de brandstapel zijn gereden, maar dat Krikke besloot niet in te grijpen uit angst voor een rel. Bij het waarnemen van de toeterende vrachtwagens door de politie werd gebeld naar burgemeester Krikke voor instructies. ,,Gelet op de feitelijke omstandigheden, zoals de nachtelijke uren, de locatie op het strand, de niet-directe beschikbaarheid van ME en het feit dat de bouwers onder invloed waren, is de afweging gemaakt of het te bereiken doel zou opwegen tegen de veiligheidsrisico’s van een optreden en heeft de burgemeester besloten dat het op dat moment, op die locatie en onder genoemde omstandigheden niet het geval was.’’ Krikke geeft in het verslag aan dat zij een dag later nog steeds achter haar besluit staat.

Maximum bouwhoogte

In een ander verslag van de driehoek blijkt op 31 december dat de gemeente heel goed doorhad dat de stapels van beide partijen over de maximum bouwhoogte gingen. In Zuid werd een stapel van 41 meter gemeten, stelt de driehoek. En de stapel van Noord (Scheveningen, red.) was 38 meter, ook een paar meter te hoog.



Opnieuw werd een oogje dichtgeknepen door Krikke. Ze durfde volgens het verslag de hoogte van de stapel in Duindorp niet te laten indammen uit angst voor persoonlijke ongevallen. Bouwers of ambtenaren zouden naar beneden kunnen vallen, vreesde ze. Ook vertikten de bouwers het, zo blijkt uit het verslag, mee te werken.



,,De burgemeester besloot de overschrijding van de hoogte door de bouwers in Duindorp niet ongedaan te laten maken. Zonder omheining aan de rand op ruim 35 meter hoogte en niet gezekerd zouden de bouwers de pallets moeten laten zakken. Dit levert wederom gevaar voor mensenlevens dan wel menselijk letsel op. Bij gebrek aan medewerking door de bouwers moeten gemeenteambtenaren of ME deze operatie op hoogte uitvoeren. Dan gelden dezelfde risico’s.‘’.



De burgemeester koos volgens het verslag op dat moment voor een veiliger alternatief. Ze besloot de veiligheidszones rond de beide vuurstapels uit te breiden ten behoeve van de veiligheid van bewoners, bezoekers en bouwers.’’



Uit de stukken blijkt ook dat er kort voor de happening een briefing was in de Veiligheidsregio. Er is daarbij gesproken over de omvang van de vreugdevuren en het weer. Ook is klip en klaar volgens de briefing wie de leiding had. ,,Besproken is dat de handhaving van oudsher bij de gemeente Den Haag ligt.’’



