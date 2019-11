Haagse burgemeester Remkes: Gedraag je tijdens de intocht van Sinterklaas

Het grondrecht van vergadering en van demonstratie moet gewaarborgd zijn, was unaniem de stelling van alle fracties. Burgemeester Remkes heeft er vertrouwen in dat er voor Kick Out Zwarte Piet bij de intocht een geschikte plek te vinden is, zodat er tegen Zwarte Piet kan worden gedemonstreerd. ,,We zijn in gesprek’’, zei hij.



KOZP neemt een eigen ordedienst mee ter bescherming tegen aanvallen van pro-zwarte Piet-betogers. ,,Maar we gaan de politie niet ontslaan van haar taken’’, zei Jerry Afriyie van KOZP. ,,We hopen op maximale bescherming.’’ KOZP staat voor geweldloos protest, zei hij. ,,Maar we worden schietschijf.’’