Haagse Businessclub wil een professionele basketbalclub lanceren: The Hague Royals

Een businessclub zonder team? Die bestaat sinds kort in Den Haag. De stichting Basketbal Businessclub Den Haag wil dat één seizoen doen en dan volgend jaar een nieuwe profclub lanceren: The Hague Royals. Dat zegt bestuurslid Mart Waterval.

Wat doet een businessclub zonder een team?

,,We gaan in het eerste jaar op bezoek bij andere clubs om te laten zien wat voor spektakel het is. Niet alleen de sport, die natuurlijk heel erg snel is met veel acties en punten, maar ook de show er omheen. Zulke topsport hoort ook in de prachtige nieuwe sportcampus. Dat willen we ook om jongeren meer te laten bewegen. Ook denken we over een Haags basketbalgala.''

Kan dat niet ook met voetbal of hockey?

,,Basketbal verbindt, de sport is multicultureel. Overal in de stad, of de buurt nu arm of rijk is, is het een van de drie favoriete sporten bij zowel jongens als meisjes. Je ziet overal mensen op pleintjes spelen.''

Daarmee is er nog geen profteam, toch?

,,Bij clubs is veel talent. Locomotief Rijswijk is al twee jaar kampioen van de promotiedivisie, net onder de eredivisie. Ook CobraNova uit Voorburg speelt in die league. Die zoeken een plek waar toppers kunnen groeien.''

Hoeveel kost een profclub?

,,Met een begroting van 350.000 euro per jaar kunnen we een ploeg op de been brengen die de playoffs kan halen, dus eindigen in top zes.''

Dat is veel geld.

,,Ja,maar het is veel goedkoper dan een reclamebord bij ADO. Voor het geld dat de shirtsponsor jaarlijks aan Feyenoord betaalt, mag dat merk twintig jaar in onze clubnaam. Maar belangrijker is dat bij de Royals bedrijven ook verbinding kunnen maken met de maatschappij, door alle activiteiten die we naast het profteam willen organiseren."