Haagse buurt die zich ergert aan carillon Grote Kerk verliest zaak bij Raad van State

De hamvraag in deze rechtszaak was of een carillon is uitgezonderd van de geluidnormen die in het algemene Activiteitenbesluit staan. Dat is bij harmonieën en fanfares zo, maar geldt de uitzondering ook voor carillons die tweeënvijftig keer per dag vier maanden lang hetzelfde deuntje spelen? Ja, zegt de Raad van State. Het geluid uit een carillon is muziek en het is niet versterkt. Dan valt het onder de fanfare-uitzondering.