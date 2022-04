Haagse buurt in alle staten als komst flitsbezorger waar is: ‘Zeven dagen in de week geluidsoverlast’

Bezorgers Getir betrokken bij slaande ruzie met automobi­list: ‘Wat is hier in vredesnaam aan de hand?’

Bezorgers van boodschappendienst Getir zijn woensdagavond betrokken geweest bij een slaande ruzie in Den Haag. Op beelden is te zien hoe bezorgers in werkkleding ruzie maken met mensen in een geparkeerde auto. Ook wordt er meerdere keren tegen het voertuig geschopt. De betrokken bezorgers zijn op non-actief gesteld door Getir.

24 februari