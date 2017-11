Haagse campagne 'Stad aan Zee' van start

Be­weeg­spreek­uren uitgebreid na succes

17:08 Het 'beweegspreekuur', waarbij de patiënt tegelijk de huisarts én de fysiotherapeut ziet, is zo'n succes dat het nu in meer wijken wordt aangeboden. Ook in het Statenkwartier en in de Schilderswijk houden huisartsen en fysiotherapeuten gezamenlijke spreekuren. Het gebeurde al in het Centrum en in de Rivierenbuurt, bij de Doc huisartsenpraktijk.