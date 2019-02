Haagse ChristenUnie/SGP: De burgemeester heeft staan jokken

De sfeer was in de dagen voor het onsteken van de jaarlijkse vreugdevuren tijdens de jaarwisseling af en toe om te snijden op het Noorder- en het Zuiderstrand in Den Haag. Zo reden palletstapelaars in Duindorp luid toeterend en onder invloed midden in de nacht dwars door een veiligheidshek heen het strand op, om maar door te kunnen bouwen. En dat terwijl dat al niet meer mocht. Burgemeester Pauline Krikke werd gealarmeerd, maar zij durfde vervolgens geen politie op de baldadige stapelaars af te sturen, zo blijkt uit het gisteren vrijgegeven vreugdevuurdossier.