Haagse coalitie laat 41 insprekers voor niets wachten: impasse over kunstsubsidies ‘nu te ingewikkeld’

De reden is dat er nog geen uitweg is over een reddingsoperatie voor zo’n vijftien instellingen die hun voortbestaan in gevaar zien komen doordat een tienkoppige commissie van kunstexperts vindt dat ze niet goed genoeg werk leveren.

Dit gezelschap onder leiding van de van het tv-programma Maestro bekende dirigent Johannes Leertouwer werd gevraagd om duidelijke keuzes in het cultuuraanbod te maken. Maar dat gebeurde zo rigoureus, dat de raad een kaalslag in de kunsten voorziet, nog los van de enorme impact van corona.

56 miljoen

Hiervoor is alleen geld nodig, 600.000 euro per jaar. Dat moet via een bezuiniging bij grote musea en podia bij elkaar worden geschraapt. Maar de nieuwe regels verbieden dit juist. Toen dit vorige week duidelijk werd, ontplofte de raad. PvdA’er Bülent Aydin: ,,Is dan 56 miljoen euro uitgegeven voordat wij er iets over kunnen zeggen?”