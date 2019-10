Haagse computerkennis wordt landelijk gedeeld

Even vragen aan Fluitist Chris Hinze start laatste tournee: ‘Ik laat me inspireren door mijn reizen’

10:15 Chris Hinze (81) is fluitist, componist en producer. 12 oktober begint zijn afscheidstournee, genaamd Chris Hinze- Incredible India. De voorstelling is een combinatie van beelden van zijn reizen en livemuziek. De première is in Muzee, in Scheveningen.