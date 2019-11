Haagse daklozen gaan straat op voor slaapplek: ‘Wachtlijst is een schande’

Het aantal mensen zonder onderdak is in de hofstad het afgelopen jaar zo groot geworden, dat er op dit moment voor het eerst meer dan honderd daklozen op een wachtlijst staan voor een bed. Die mensen slapen noodgedwongen buiten in portieken, steegjes, parken en in goedkope tentjes in de duinen.

,,We leven in een rijk land. Het moet toch mogelijk zijn een basisvoorziening voor iedereen te creëren”, zei Elly Burgering van Straat Consulaat tegen het groepje betogers. Ook kondigde ze een nieuwe demonstratie aan: 19 november bij de Tweede Kamer, die dan debatteert over het groeiend daklozenprobleem in Nederland.

Hoogzwangere vrouw

Burgering noemt het een schande dat de wachtlijst voor een slaapplek zo lang is. ,,Er staan mensen op de wachtlijst die geen bed krijgen, en ziek zijn of ouder dan zestig jaar.”

De 4G-steden Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam verstuurden deze week een brandbrief naar het rijk. Ze kunnen de stroom daklozen niet aan, en er moet volgens hen meer geld en meer huisvesting komen om mensen op te vangen.

Dat het een probleem is, beaamt ook boswachter Hans van Popering. Hij trof een paar maanden geleden in de resten van een oude boot in Den Haag een hoogzwangere vrouw aan. De dakloze vrouw verschool zich daar. ,,We hebben haar een helpende hand toegestoken.”

Meerderjarig

Dakloze betoger Luisa is sinds haar zestiende thuisloos door problemen met haar moeder. Ze werd toen ze achttien en dus meerderjarig werd door haar voogd, Jeugdzorg, voor haar gevoel aan haar lot overgelaten. ,,Twee weken voordat ik 18 jaar werd, kreeg ik een telefoontje: Je moet eruit.” Daar stond ze toen op straat. Zonder dak boven haar hoofd. ,,Dan word je een spookjongere”, zegt ze.