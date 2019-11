Haagse daklozen niet welkom in Gronings dorpje Delfzijl

De Groningse gemeente Delfzijl zit niet te wachten op de daklozen uit Den Haag, die geen huis kunnen vinden in de Randstad. ,,Laat de grote steden dit zelf oplossen’’, zegt een woordvoerder van de gemeente in Groningen.

De Haagse belangenorganisatie voor dak- en thuislozen Straat Consulaat en de gemeente Den Haag lieten maandag aan deze krant weten bezig te zijn met een proef. Daklozen die in Den Haag onmogelijk een woning kunnen vinden door de overspannen huizenmarkt, zouden hun heil kunnen zoeken in de regio of in steden waar hoogopgeleide jongeren wegtrekken en leegstand is. Onder andere in Limburg speelt dat, maar ook in andere gemeentes aan de randen van Nederland, zoals Delfzijl.

Delfzijl gruwelt van het plan. Het stadje krimpt, maar Haagse daklozen zijn er niet welkom. ,,We hebben een heel simpel, nuchter Gronings antwoord. Steden die met dit probleem te maken hebben, laat ze het zelf oplossen. Wij hebben problemen genoeg en om nou de problemen van anderen ook op ons dak te krijgen, daar voelen we niet zoveel voor. Wij kunnen de problemen van Den Haag er niet bij hebben”, zegt de woordvoerder van de gemeente Delfzijl.

Quote Wij hebben problemen genoeg. Om nou de problemen van anderen ook op ons dak te krijgen, daar voelen wij niet zoveel voor. Gemeente Delfzijl

De woordvoerder uit Groningen zegt dat er door de krimp een scala aan problemen speelt. Den Haag heeft ondertussen in de stad te maken met een forse hoeveelheid daklozen en een tekort aan bedden in de nachtopvang. Meer dan honderd Hagenaars staan op de wachtlijst voor een bed, en slapen ondertussen buiten in parken, steegjes en portieken.

Wethouder Bert van Alphen wil voor de komende jaren in de hofstad een permanente plek vinden voor de zogenaamde winterregeling. Daarbij geldt dat iedereen in de opvang mag slapen, wanneer de gevoelstemperatuur nul graden of lager is. De winterregeling ging 1 november in en loopt tot 1 april.