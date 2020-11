Haagse daklozen weer opgevangen in hotel aan Scheepmakersstraat

Het StayOkay-hostel aan de Scheepmakersstraat in Den Haag gaat de deuren weer openen voor Haagse daklozen. De gemeente wil zo op korte termijn extra plekken in de dag- en nachtopvang creëren.

‘Dit betreft een herhaling van de lockdown eerder dit jaar, met dit verschil dat er nu sprake is van een periode van twee weken’, schrijft Bert van Alphen, wethouder van Sociale zaken en Werk in een brief aan de voorzitter van de commissie Samenleving. ‘Eerder dit jaar heeft het college extra opvangplekken gerealiseerd in hotels.’

De plekken worden dit keer ook beschikbaar gesteld voor daklozen die normaliter niet in aanmerking komen voor opvang en ondersteuning door bijvoorbeeld het ontbreken van een verblijfsstatus.

Reguliere dagopvangvoorzieningen blijven geopend

In het hostel komen zestig plekken beschikbaar, mocht dit niet genoeg zijn, dan is er de mogelijkheid om op te schalen naar honderd plekken. ‘De tijdelijke bewoners kunnen gebruikmaken van individuele kamers die ook overdag open zijn. De reguliere dagopvangvoorzieningen blijven geopend, ook die zijn voor deze cliëntengroep beschikbaar’, schrijft Van Alphen in de brief.

De kosten voor de realisatie van de plekken worden geschat op zo'n 60.000 euro. De overheid heeft aangegeven om extra kosten in verband met corona te vergoeden.

‘In verband met de zeer korte voorbereidingstijd is een beknopt communicatieplan opgesteld. De omwonenden worden geïnformeerd via een bewonersbrief’, valt te lezen in de brief.

