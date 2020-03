Haagse dames bestormen American Football: ‘Iedereen kan een plekje in het team krijgen’

De trainingen zouden deze week beginnen, maar het coronavirus gooit ook hier roet in het eten. Dertien dames kwamen op de eerste oefentraining af, die nog voor de strenge maatregelen plaatsvond. ,,Den Haag had nog geen team in de Queens Football League en dat wilden ze heel graag”, licht Kanessa Muluneh telefonisch toe. ,,Ze waren er heel positief over. Het is balen dat dat ze nu niet meteen kunnen beginnen.”

Je moet niet per se heel atletisch zijn. Iedereen kan een plekje in het team krijgen.”

Een van de vooroordelen rond vrouwen-American Football, is dat het alleen voor stevige vrouwen zou zijn. ,,Dat is niet zo. Ik hoor vaak van dames dat ze niet atletisch zijn en dat ze dus niet mee kunnen doen. Maar je hoeft niet per se heel atletisch te zijn. Het mooie van de sport is dat iedereen een plekje in het team kan hebben.” Voor de verdedigende opstelling is bijvoorbeeld een heel ander type vrouwen nodig dan voor de aanvallende posities.