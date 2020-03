Haagse dansers gaan gewoon door: Vanavond gaat het eerste online ballet in premiére

Werkstraf voor 21-jarige Hagenaar na aanrijden fietsende moeder

14:51 Een 21-jarige Hagenaar krijgt een werkstraf van 160 uur vanwege de aanrijding van een fietsende moeder op de Soestdijksekade in Den Haag, waardoor ze levenslang in een rolstoel zit. De rechtbank vindt bewezen dat de man onvoorzichtig reed. Hij haalde op de doorgangsweg door de stad een andere auto rechts in, reed gedeeltelijk over het fietspad en knalde op de vrouw.