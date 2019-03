Haagse Diana Ross: ‘Ik wil niet gezien worden als travestiet’

Al vroeg in de avond komt, op de afgesproken locatie, een grote auto met de diva aanrijden. Marco treedt vanavond op bij een privéfeestje en wordt altijd keurig gebracht en geassisteerd door zijn roadmanager. ,,Ik ben een echte controlfreak en doe graag alles zelf, maar dat gaat nou eenmaal niet. Vroeger had ik zelfs een kleedster mee”, lacht Marco terwijl we de kleedruimte inlopen.



Marco zocht als kind al de spotlights op. ,,Als kleine jongen vond ik het altijd al ontzettend leuk om me te verkleden en toneelstukjes te doen. Ik wilde (en kreeg) ook de hoofdrol in de schoolmusical en wilde graag het glitterpak van Michael Jackson op mijn 8ste verjaardag, maar dat kreeg ik helaas niet. Ik leefde heerlijk in mijn eigen wereldje.”



Dat Marco groot bewonderaar van Diana Ross werd, was eigenlijk per toeval. ,,Toen ik 15 was, werkte ik als bijbaantje bij McDonald’s en toen kwam Diana Ross naar Nederland. Ik kende haar toen alleen van de film The Wizz en ging mee met een collega. Het was mijn eerste concert en ik was verkocht. Mijn showbizz-ik werd gevoed door het licht, de muziek, de kostuums en het drama.”