Haagse diskjockey maakt radio vanuit haar bed

Even voorstellen: Trudy Seitzinger is de naam. Voor fans van de Haagse internetzender Radio Kickkick beter bekend als dj Pluto. ,,Aan radio maken had ik nog nooit gedacht. Ik had niet eens een computer. Maar ik dacht: wat kan ik doen om het leven nog leuk te maken? Want als ik ga zitten mokken, daar heb ik alleen mezelf maar mee.'' Sindsdien zendt Trudy uit vanuit haar bed dat het grootste deel vult van de huiskamer in de woning die ze samen met haar vriendin Tilly deelt in de Spiraeastraat in Den Haag. Daar bereidt ze sinds het najaar van 2012 door de week ook haar programma voor, dat op zondagmiddag tussen half vier en zes 'on air' gaat. Met steevast op haar hoofd een kek hoedje. ,,Want'', klinkt het plechtstatig, ,,dat is mijn imago.''



Als gevolg van een verwoestende reuma, een kapotte knie en naar haar bescheiden schatting inmiddels een kilo of 50 aan overgewicht was ze al jaren aan haar bed gekluisterd. ,,Maar'', zegt ze monter, ,,ieder huisje heeft zijn kruisje. Die radio en die website trekken me overal doorheen.''



Van muziek is Trudy altijd al gek geweest. ,,Heb ik van mijn vader. Hij klaagde altijd dat de dj's door de top 40 zaten heen te praten. Nu doe ik dat dus ook'', zegt ze lachend. Of ze haar programma's voor iemand speciaal maakt? Ze denkt na: ,,Nou, ik draai vooral voor mensen die er nog veel erger aan toe zijn. Ik kan nog praten en ik ben ook nog prima in staat om een microfoon vast te houden. Zo haal ik mezelf uit het isolement en anderen ook. Mij hoor je niet klagen!''