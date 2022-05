Haagse ‘Dolle Mina’ Gerda was onlosmakelijk verbonden met de boekenafdeling van de Bijenkorf

Het was een muzikaal gezin. Gerda speelde graag viool, maar beleefde de beste momenten in haar jeugd bij de AJC. De Arbeiders Jeugd Centrale was een club waar werd gezongen, gevolksdanst en gekampeerd. De vereniging had tot doel ‘de arbeidersjeugd lichamelijk en geestelijk op te voeden, zonder tabak en alcohol, om het socialistisch cultuurideaal te realiseren’. Gerda genoot vooral van het kamperen. In de zomer met z’n allen in de bus naar de Machiel Vrijenhoeklaan en dan lopend naar kampeerterrein Solleveld midden in de natuur achter landgoed Ockenburg. De kampvuren, de liedjes en de saamhorigheid zorgden voor een levenslange affiniteit met links gedachtegoed.