Haagse dromer scoort wereldhit met liedje Disney-reclame

Van over heel de wereld stromen de aanvragen binnen wanneer het volledige liedje te beluisteren of te downloaden is op muziekdiensten als Spotify, iTunes en SoundCloud. Sean Christopher werkt momenteel in zijn studio in het Engelse Bristol om aan die vraag te beantwoorden.



Het is niet de eerste keer dat de 36-jarige singer-songwriter een hit scoort met de melodie voor een reclamespotje. In 2014 ging zijn nummer Everything de wereld over ter ondersteuning van een spotje voor het automerk Audi. Ditmaal benaderde Disneyland Parijs hem om het liedje Impossible Dream te bewerken voor een 1,15 minuten durend vertederend animatiefilmpje waarin een klein eendje en zijn familie een onverwachte ontmoeting heeft met zijn grote idool Donald Duck.