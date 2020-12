Haagse drugsbaron Piet S. was ‘eindbaas’ van wereldwijd netwerk

Grote boeven zijn bij Michel (53) kind aan huis, maar zijn huwelijk overleefde dat niet

15 februari De plek waar advocaat Michel van Stratum maar in zijn eentje kantoor houdt, bij de winkels in Nootdorp, is onopvallend. Maar als er een belangrijke politiezaak is, dan is de strafpleiter er op een of andere manier bij. Het kostte hem wel zijn huwelijk.