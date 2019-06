Haagse economie draait op volle toeren: aantal WW-uitkeringen spectaculair gedaald

Eind mei waren nog 11.353 mensen in Den Haag en omstreken afhankelijk van een WW-uitkering. Dat waren er alweer 432 minder dan in april. Dat komt neer op een daling van 3,7 procent in één maand tijd. Daarmee gaat het beter dan gemiddeld in heel Nederland, waar de daling van het aantal WW-uitkeringen blijft steken bij 2,7 procent.

In vergelijking met vorig jaar is de groei van de werkgelegenheid in deze regio eveneens spectaculair. In 12 maanden tijd daalde het aantal WW-uitkeringen in Haaglanden met 2440 ofwel 17,7 procent. Ook dat is beter dan de landelijke daling, die over dezelfde periode 16,7 procent bedroeg.

Krappe arbeidsmarkt

In absolute aantallen deed de grootste groei van de werkgelegenheid in deze regio zich voor bij de bedrijfseconomische en administratieve beroepen, sectoren waar nu 673 mensen minder langs de kant staan dan een jaar geleden.

In procenten gemeten zijn de grootste winnaars te vinden bij degenen die werkzaam zijn in de dienstverlening, bij het openbaar bestuur of op het terrein van de veiligheid. Daar daalde het aantal WW-uitkeringen maar liefst met 25 procent. Voor werkgevers in de regio Haaglanden betekent dit uiteraard dat het moeilijker wordt om openstaande vacatures te vervullen. Het UWV spreekt hier sinds het begin van dit jaar dan ook van een ‘krappe arbeidsmarkt’.

Ondanks alle hosanna blijft volledige werkgelegenheid een illusie, ook in de regio Haaglanden. Dat wordt veroorzaakt door het probleem van de mismatch: werkzoekenden die niet over de juiste kwalificaties beschikken als het gaat om het aanbod van werkgevers.

Opleiding

Om daar in ieder geval iets aan te doen, heeft het UWV samen met twintig brancheorganisaties en 52 bedrijven een zogenoemde sectordeal opgesteld. Met deze overeenkomst willen betrokken partijen 388 werkzoekenden helpen aan een baan met een opleiding in de bouw, de techniek en de energietransitie van de gemeente Den Haag.

,,Als deze proef succesvol is en de kandidaten duurzaam aan het werk gaan dan krijgt dit traject een vervolg’’, verduidelijkt Henry Steffens, adviseur werkgeversdienstverlening. ,,Zo slaan we de handen ineen om de krapte en de mismatch aan te pakken.’’

Kanttekening: in de regio Zuid-Holland Centraal (o.a. Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg) blijft de daling van het aantal WW-uitkeringen beperkt tot iets onder het landelijk gemiddelde: 2,6 procent.